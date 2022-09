De Benedetti: da Meloni trasformismo inaccettabile

"Giorgia Meloni è il più camaleontico personaggio politico che ho incontrato sulla strada politica Paese, il suo trasformismo è inaccettabile". Così Carlo De Benedetti, intervenendo al festival della tv di Dogliani. "Ha una storia di assoluta fedeltà alla fiamma tricolore - ha aggiunto - è duplice, è quella che fa campagna al congresso di Vox, o è quella che dice che bisogna fare attenzione ai conti pubblici, è quella che dice che è per gli Stati Uniti ma prima diceva no all'Europa e all'atlantismo e abbracciava Orban" "Tutto questo è un imbellettamento di tipo politico che lascia sbalorditi e increduli - ha concluso - non si puo' credere che opportunità politica fa la mammoletta, è una persona che ha le sue radici culturali nel post fascismo, nell'Msi, non siamo tutti con l'anello al basco e crediamo sia diventata eutoatlantica e draghiana".