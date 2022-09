De Benedetti, Berlusconi farà saltare il centrodestra

"Penso che Berlusconi ci farà una sorpresa, questa volta positiva, sarà lui a far saltare la coalizione di centrodestra". Così Carlo De Benedetti, in video collegamento al festival della tv di Dogliani. De Benedetti è scettico sulla possibilità che Berlusconi faccia il presidente del Senato: "Non lo farà mai perché non lo vuole. Voi lo vedete seduto per ore a dare la parola si senatori? Non andava neanche a Palazzo Chigi, mandava Letta e lui restava a Palazzo Grazioli. L'idea che faccia il presidente del Senato sarebbe una punizione peggio dei servizi sociali di Cesano Boscone". Infine, commentando il video di Berlusconi su TikTok ha concluso: "Lo trovo ridicolo, mi sembra un pendolo dell'orologio quando muoveva la testa", ha concluso De Benedetti.