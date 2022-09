Morta in montagna: Paola, fotografa tra Canavese e Argentina

Era una fotografa conosciuta Paola Gallo Balma, la 40enne di Rivarolo morta a seguito di un incidente in quota al Corno Bussola, sopra Estoul (Brusson). Nata nel 1982, si era laureata in architettura al Politecnico di Torino. Negli anni universitari si era avvicinata alla fotografia come autodidatta. Dopo una serie di progetti e iniziative a livello locale, a novembre 2019 era partita dal Canavese per l'Argentina, viaggiando in Patagonia tra Buenos Aires e Bahia Blanca fino ad arrivare ad Ushuaia. Al ritorno aveva partecipato a numerosi concorsi fotografici con il progetto "Il gaucho Pol" risultando, tra gli altri riconoscimenti, prima classificata al Mifa 2021 categoria portfolio, selezionata al Photofestival di Milano con l'esposizione a Palazzo Pirola e primo premio al 6/o Portfolio sul Po, decima tappa di Portfolio Italia. Negli ultimi due anni, tra uno spostamento e l'altro per lavoro, aveva vissuto in Liguria, alle Cinque Terre.