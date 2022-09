De Benedetti, clamoroso errore di Letta non allearsi con Conte

"Enrico Letta ha fatto un errore clamoroso, imperdonabile: avrebbe dovuto fare una coalizione elettorale, non politica, esattamente come ha fatto la destra. Non allearsi elettoralmente con Giuseppe Conte è stato un errore". Lo ha affermato Carlo De Benedetti in collegamento video con il Festival della Tv di Dogliani. "Letta si presenta ai nastri di partenza con un handicap totale. Non saranno i voti di Maio o di Fratoianni che salveranno il centrosinistra dalla sconfitta", ha aggiunto De Benedetti. Quanto alla vicenda con Calenda, "quanto sia colpa dell'ego di Calenda o di Letta non lo so dire" ha detto l'Ingegnere.