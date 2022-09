Borghi: "Pd ha classe dirigente per guidare Paese"

"Noi non abbiamo bisogno di inventare classe dirigente, come deve fare la Meloni che sta rincorrendo varie personalità perché non ha classe dirigente e finge di sposare il software di Draghi per illudere qualcuno. Noi abbiamo donne e uomini che si sono forgiati sul campo, che sui temi del governo e della politica non si inventano e sono in grado di esprimere quel senso di protezione e di sostegno che la politica oggi deve dare a chi vive con timore di perdere diritti e status". Lo ha dichiarato Enrico Borghi, della segreteria nazionale del Pd, intervenendo questa mattina a Cuneo ad un incontro pubblica al Parco Parri con cittadini, amministratori locali e stakeholders delle aree montane del Piemonte. "Sui temi delle aree montane e delle zone interne, ad esempio - ha proseguito - ci siamo spezzati la schiena per anni e sappiamo esattamente cosa bisogna fare, senza slogan, invenzioni o sparate. Per questo, perché servono classi dirigenti attrezzate e competenti e non chi arriva in Parlamento sull'onda del rancore come negli anni scorsi e poi non sa cosa fare, serve il voto al Pd".