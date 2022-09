PALAZZI ROMANI

Stipendio buono, ma tanta frustrazione. La vita grama dell'onorevole Qualunqui

Guadagnano tra i 12 e i 14mila euro al mese e nonostante la furia populista di un decennio godono ancora di benefit e visibilità sociale. A parte questo, però, la vita del parlamentare è ormai ridotta a semplice "pigiabottoni" agli ordini dei rispettivi capi

Hanno fatto il diavolo a quattro, mosso mari e monti, passato notti in bianco attaccati al cellulare, fatto la posta a capicorrente e ras, unici appigli con leader diventati improvvisamente inavvicinabili. Per settimane, dalla caduta del Governo Draghi fino allo showdown di lunedì 22 settembre con la presentazione delle liste, si sono dannati l’anima – e qualcuno se l’è pura venduta – pur di ottenere l’agognata candidatura, possibilmente in un posto buono, che assicuri qualche chance di essere eletti. Tra chi non ce l’ha fatta, perché escluso o epurato, la depressione ha portato più d’uno ad andare in analisi: “Fortuna che abbiamo introdotto il bonus psicologo”, scherza amaro un “trombato” liquidato con una telefonata ricevuta all’ultimo minuto mentre si stava preparando alla campagna elettorale. Eppure, a dispetto di tanta tribolazione l’attività parlamentare non è poi tutta rose e fiori come la vulgata popolare (e populista) crede o lascia intendere. Anzi, nei racconti di chi senza troppi patemi è in uscita dal Palazzo, si registra una buona dose di frustrazione. Certo, lo stipendio è più che buono, i benefit sopravvissuti ai furori dell’anticasta sono pur sempre “onorevoli”, la carica per quanto svalutata garantisce ancora status e prestigio sociale.

La verità è che di legislatura in legislatura, deputati e senatori assomigliano sempre più a dei “travet”, mezzemaniche della politica, anonimi “pigiabottoni” a comando dei rispettivi capi, con scarsa o nulla possibilità di incidere su provvedimenti e processi legislativi. Via sms viene loro comunicato quando essere presenti, se e come votare, interrogazioni e interpellanze devono passare il vaglio degli uffici dei rispettivi gruppi che decidono anche chi deve o può intervenire. La stragrande maggioranza dei parlamentari vive una condizione da gregario, stretto nelle maglie della disciplina di partito e nel cono d’ombra dei comunicatori che mandano in tv solo quelli indicati e graditi al leader. Comprensibile che appena possono, tipo nelle votazioni a scrutinio segreto, alzino la testa e in un sussulto di dignità contro ogni vincolo di mandato votino in dissenso rispetto ai diktat. In fondo, un pezzo di storia repubblicana l’hanno fatta (anche) loro: i franchi tiratori. Ricordate l’onorevole Qualunquo Qualunqui che ha fedelmente combattuto nel partito dei Purchessisti, propugnando il programma Qualsivoglia e appoggiando costantemente il gabinetto Qualsisia? Da Vamba a Conte e Di Maio il passo è stato breve e tutto in discesa.

Insomma, per i più è una vita da caserma a cui si aggiungono i disagi del pendolare, per quanto di lusso. Dal martedì al giovedì mattina ci sono lavori d’aula e di commissione, spesso estenuanti soprattutto per i tempi dilatati a dismisura. “A Roma le ore sono più lunghe, i tempi morti ti ammazzano”, confessa un parlamentare piemontese alle prese con il cambio di Camera che gli imperscrutabili disegni dei vertici del suo partito gli hanno imposto. Il resto della settimana dovrebbero passarlo sul “territorio”, in passato si diceva “a curare il collegio”, anche questa attività diventata del tutto vana, inutile: oggi sei qui domani chissà, tanto si sa (quasi) in anticipo chi sarà eletto. E a piazzare il candidato è, ovviamente, quella ristretta oligarchia che circonda il capo.

In questo parlamento di peones è quasi naturale che se non sei uno scappato di casa, senz’arte né parte come la maggioranza dei grillini ad esempio – che per parafrasare Longanesi cercavano la rivoluzione e trovarono l’agiatezza – si accumulino mortificazione e senso d’impotenza. Un destino che tocca persino a quei personaggi noti – nomi di grido, vip, star televisive, sportivi – arruolati dai partiti in funzione acchiappavoti: corteggiati prima del voto, blanditi per qualche settimana e finiti presto nel dimenticatoio. La lista dei peones, delle meteore e dei “pentiti” dello scranno potrebbe essere sconfinatamente lunga, ma non serve fare nomi. La sensazione è che la politica oltre ad aver stufato gli elettori sia in crisi persino tra gli stessi parlamentari.

Beh, resta la soddisfazione del portafoglio, quella sì. Attualmente i deputati hanno diritto a un’indennità netta di 5mila euro al mese più una diaria di 3.503,11 e un rimborso per spese di mandato pari a 3.690 euro. Ad essi si aggiungono 1.200 euro annui di rimborsi telefonici e da 3.323,70 fino a 3.995,10 euro ogni tre mesi per i trasporti. I senatori invece ricevono un’indennità mensile lorda di 11.555 euro. Al netto la cifra è di 5.304,89 euro, più una diaria di 3.500 euro cui si aggiungono un rimborso per le spese di mandato pari a 4.180 euro e 1.650 euro al mese come rimborsi forfettari tra telefoni e trasporti. Facendo un rapido calcolo e senza considerare le eventuali indennità di funzione i componenti del Senato guadagnano ogni mese 14.634,89 euro contro i 13.971,35 euro percepiti dai deputati. Entrambi hanno diritto poi anche a un assegno di fine mandato, che è pari all’80% dell’importo mensile lordo dell’indennità moltiplicato per il numero degli anni di mandato effettivo. Un trattamento economico di tutto rispetto, anzi di privilegio rispetto agli altri colleghi europei. Uno studio inglese ha calcolato che il costo di un parlamentare italiano è di circa 120.500 sterline all’anno, praticamente il doppio degli inglesi che percepiscono 66.000 sterline, molto di più di quelli dei politici tedeschi e francesi e addirittura sei volte tanto di quelli spagnoli.