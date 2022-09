Elezioni: Lepri (Pd), velocizzare riapertura Torino-Ceres

"La Giunta Cirio imprima un'accelerazione" sulla riapertura della linea ferroviaria Torino-Ceres" e "non rallenti la tabella di marcia". Lo dichiara Stefano Lepri, deputato e candidato per il Pd nel capoluogo piemontese. "Nel mio collegio - dice - c'è una crescente attesa per la riapertura della tratta Torino-Ceres, che ben conosco frequentando da molti anni le valli di Lanzo con la mia famiglia nei periodi di vacanza. Come conferma il pregevole lavoro svolto dall'Osservatorio Torino-Ceres, i torinesi dei quartieri toccati da questa tratta (Barriera, Madonna di Campagna, Borgo Vittoria, Rebaudengo, Lucento e Vallette) avranno un grande beneficio dal completamento del cantiere che collegherà il Passante ferroviario a naturale prosecuzione della prima linea della metropolitana. Oltre a migliorare i servizi, la tratta rappresenterà uno straordinario volano per lo sviluppo del territorio, rendendolo più attrattivo per l'insediamento di attività produttive e per la nuova residenzialità; senza dimenticare il collegamento diretto con l'aeroporto di Caselle". "Occorre però - aggiunge - che la Giunta Cirio imprima un'accelerazione e non rallenti la tabella di marcia. Torino nord non può perdere questo treno".