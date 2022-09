Cadavere imprenditore albanese in un campo nel Torinese

Il corpo senza vita di un imprenditore albanese è stato trovato in una zona di campagna a San Carlo Canavese (Torino). L'uomo, Fatmir Ara, 43 anni, titolare dell'azienda Nuova Edile, risiedeva a Mathi. Non se ne avevano notizie dal 2 settembre. I carabinieri della compagnia di Venaria, con il coordinamento della procura di Ivrea, stanno svolgendo gli accertamenti. E' stato ucciso a colpi di pistola, il cadavere, secondo quanto si è appreso, era in una station wagon scura parcheggiata lungo una stradina.