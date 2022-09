Fassino: "Su autonomia tornino centrali i sindaci"

"Il tema dell'autonomia non riguarda soltanto i rapporti Stato-Regioni, ma deve dare centralità ai Comuni che devono poter disporre di larga autonomia decisionale, risorse finanziarie adeguate, disponibilità di personale e soprattutto sburocratizzazione e semplificazione amministrativa". lo ha detto Piero Fassino, candidato Pd alla Camera dei Deputati per il collegio di Venezia, Treviso e Belluno. "I Sindaci sono i naturali destinatari di ogni esigenza e richiesta della propria comunità. Si rivolge al Sindaco - ha proseguito Fassino - chi vuole il nido e l'asilo per i propri figli, chi necessita di assistenza domiciliare per i propri anziani, chi vuole vivere un ambiente pulito e sicuro, chi chiede di essere accompagnato nella propria attività economica, chi vuole eventi culturali che rendano gradevole la vita" "Da ex sindaco e da Presidente dell'Anci ho sperimentato personalmente quanto il ruolo degli amministratori locali e specialmente dei primi cittadini sia fondamentale per le istanze dei territori e delle comunità, specialmente quelle dei centri meno estesi ed ecco - ha concluso il Presidente della Commissione Esteri della Camera - le stesse ragioni mi opposi al taglio della rappresentanza locale, province comprese. I Sindaci sono i naturali destinatari di ogni esigenza e richiesta della propria comunità".