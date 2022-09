Università: a Torino test d'ingresso da domani al Lingotto

Da domani, martedì 6 settembre, nei locali del Lingotto Fiere si svolgeranno i test d'ingresso per i corsi di laurea ad accesso programmato dell'Università di Torino per l'anno accademico 2022-2023. I test, che proseguiranno fino al 6 ottobre, sono organizzati secondo il seguente calendario: Medicina e Chirurgia (in lingua italiana-sede di Torino) e Odontoiatria e protesi dentaria 6 settembre 2022; Medicina Veterinaria 8 settembre 2022; Medicine and Surgery (in lingua inglese-sede di Orbassano) 13 settembre 2022; Professioni Sanitarie 15 settembre 2022; Scienze della Formazione Primaria 20 settembre 2022.