Firrao nuovo vicecapogruppo di Torino Bellissima

Dopo l'uscita di Giuseppe Iannò, passato al gruppo Misto di minoranza, passa al consigliere Pierlucio Firrao il ruolo di vicecapogruppo di Torino Bellissima in Sala Rossa. "Ringrazio Paolo Damilano per la fiducia - dice Firrao -. Insieme ai miei colleghi consiglieri in Comune e nelle Circoscrizioni proseguiremo nel nostro impegno nei confronti dei tanti torinesi che abbiamo l'onore di rappresentare, continuando a darci da fare per una città più sicura, vivibile e curata, più ricca di opportunità, più attenta a non lasciare indietro nessuno. Lavoro e sviluppo - conclude -, sicurezza, territorio e persone erano e restano le nostre priorità".

“Inizia per noi una nuova fase all'insegna della collaborazione, dell'amicizia, della partecipazione e soprattutto dell'entusiasmo che ha caratterizzato fin dai primi giorni la nostra famiglia", dice il fondatore di Torino Bellissima, Paolo Damilano, annunciando la scelta di Firrao come nuovo vice capogruppo. "Ci aspettano mesi importanti - aggiunge - e siamo più determinati che mai a rilanciare l'impegno per la nostra bellissima Torino e il nostro bellissimo Piemonte".