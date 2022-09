Elezioni: Scalfarotto (IV), farò tour in tutte le province

"Voglio visitare assolutamente tutte e 7 le province piemontesi in cui sono candidato. In questi 3 giorni Cuneo, Alessandria e Asti; la settimana prossima Verbano Cusio Ossola, Biella e Vercelli; l'ultima settimana probabilmente Novara. Così Ivan Scalfarotto (Italia Viva), sottosegretario di Stato ministero dell'Interno, intervenuto a un appuntamento elettorale, organizzato ad Alessandria in occasione del mercato settimanale di piazza Garibaldi. "Considerato che il Governo è in carica e io sono sottosegretario con delega agli Enti Locali, incontrerò gli amministratori, per dare un saluto e un omaggio istituzionale anche ai prefetti. Fanno un lavoro enorme, spesso non conosciuto dai cittadini, ma il loro è un ruolo chiave: tutto quello che succede a Roma si ribalta poi sul territorio attraverso l'opera dei prefetti che fanno davvero un lavoro straordinario con pochissime risorse". Incontro anche con il mondo economico e produttivo, sindacati compresi, "fondamentali perché il tema del lavoro è importantissimo".