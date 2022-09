Politecnico Torino, capacità adattiva delle città alle crisi

Dal 6 al 10 settembre Torino ospita Adaptive Cities, evento organizzato da Aisu (Associazione italiana di storia urbana) International con il Politecnico di Torino. Saranno 530 esperti da tutto il mondo a confrontarsi sulla capacità adattiva delle città in risposta alle grandi crisi, nella storia e nel presente. In programma anche eventi nell'evento nei luoghi simbolo del cambiamento: la Nuvola Lavazza, il Castello del Valentino, il quartiere Aurora, il Lingotto, la Venaria Reale. Partner e sponsor sono realtà esemplari della capacità adattiva: Korian, Lavazza, Fondazione Crt. La consapevolezza storica è condizione fondamentale per comprendere la vita delle città e per progettarne una nuova forma di sviluppo sostenibile: muove da questa visione l'evento in questione. Gli esperti arriveranno da oltre 150 realtà di tutto il mondo, tra atenei, centri di ricerca e laboratori, si confronteranno su condizioni e tratti distintivi che rendono le città capaci di trasformarsi o, al contrario, che ne condizionano l'immobilismo. Appuntamento per la ricerca internazionale, Adaptive Cities è anche occasione di disseminazione - che coinvolge gli studenti in attività, mostre, presentazioni, esposizione di esiti di progetti europei sulla risposta ai disastri in aree storiche, discussioni di progetti editoriali - e di sinergie con partner come Lavazza e Korian, che testimoniano la capacità delle imprese di essere innovative e creative a supporto della resilienza delle città e della società. Integrando le sessioni di lavoro in aula con il programma off congress Adaptive Torino, l'evento svelerà ai relatori i luoghi di una città dove il paesaggio urbano e le comunità hanno sviluppato forme di adattamento, trasformazione e resilienza, reinventando le proprie vocazioni, dal medioevo alla contemporaneità.