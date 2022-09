VERSO IL VOTO

Berlusconi fa il piemontese: falso e cortese

Il Cav è candidato al Senato ma fa campagna elettorale a distanza. In collegamento telefonico con quel che è rimasto di Forza Italia in regione assicura: "Qui ho sempre trovato uno spirito particolarmente affine al mio". Gli indimenticabili siparietti con Ghigo e Rosso

Mancava solo che chiosasse con un neh o, addirittura dopo aver sfondato il confine del ridicolo pure su TikTok, si esibisse in una barzelletta in dialetto. Non ci sarebbe stato da stupirsi, perché Silvio Berlusconi ha smesso da un pezzo di stupire e dunque non è la sorpresa ad essere suscitata dal suo dirsi “onorato di essere candidato in Piemonte”, terra dove il leader di Forza Italia racconta di aver “sempre trovato qui fin da quando facevo l'imprenditore, uno spirito particolarmente affine al mio”.

Nella telefonata da Arcore amplificata nel salone dell’Nh Hotel che ha ospitato la presentazione dei candidati azzurri c’è tutta l’arte del venditore camaleonte che si cala nell’ambiente facendolo proprio a dispetto della realtà e della storia. Riveste le tinte dell’imprenditore, il Cav, cercando di vellicare animi che in terra subalpina in tale veste lo hanno sempre sentito poco o nulla affine a loro, senza che fin dall’epoca egli abbia mai fatto nulla per togliere il velo di ruggine a rendere ruvido il rapporto tra lo spirito menenghino e quello piemontese anche negli affari, nelle imprese.

"Ci aspettiamo molto dal Piemonte il 25 settembre: le nostre ricette sono nell'interesse dell'intero Paese ma in particolare di una regione come la vostra. Anzi, dovrei dire come la nostra – si corregge nella blandizia – perché ho accettato la richiesta di Paolo Zangrillo e di tanti altri amici piemontesi di candidarmi a rappresentare il Piemonte al Senato della Repubblica”, riferisce al pubblico plaudente. Berlusconi cita il governatore Alberto Cirio come esempio di buon governo di Forza Italia e promette di ispirarsi a lui per il futuro governo del Paese, dove sarà centrale il “modello Piemonte”. “La nostra squadra in parlamento avrà un duplice compito: lavorare per il Paese, ma anche per difendere il modello Piemonte, basato sulla manifattura, in particolare sull’automotive, e sull’agricoltura e enogastronomia di qualità. Io sarò in campo per difendere le ragioni del Piemonte in Italia e Europa”. Ovviamente sorvola sulle vere ragioni di una candidatura studiata a tavolino per trainare l’elezione di uno della trimurti locale, quel Roberto Rosso torinese emigrato nelle province come il suo pari Roberto Pella, biellese planato sul collegio di Moncalieri.

“Ho trovato persone concrete, che sanno cosa significa realizzare dei risultati e che dai propri rappresentanti si aspettano proprio questo: capacità di lavoro, onestà e profonda serietà”. E giù con gli apprezzamenti per una regione, in verità mai o quasi considerata come ora sostiene che invece visse sempre con fastidio malcelato i tratti dell’imprenditoria subalpina e in particolare il peso e lo stile (meglio o peggio, non importa, ma certamente abissalmente diverso) degli Agnelli e dell’Avvocato soprattutto, di cui ha sempre detto che teneva la foto sul comodino.

Le non frequenti visite in terra allobroga da politico e da premier non furono di quelle che lasciano il segno, semmai qualche foto con gli allora cavalier serventi del Cavaliere Enzo Ghigo e Roberto Rosso, quello originale, ai tempi candidato sindaco: in una affollatissima assemblea al cinema Lux parlò per quasi due ore ma di Genova, per Torino manco una parola. Nulla o poco di più in altre occasioni. Le lunghe anticamere riservate ai manager della Fiat a Palazzo Chigi nei momento più drammatico del gruppo sono altro rispetto alla compartecipazione sentimentale che oggi Berlusconi affida a una telefonata, anche qui tradendo con l’assenza le dichiarazioni d’affetto e di comunanza. Ha mandato a Torino e nelle liste appena dopo di lui l’orami madre-padrona del partito Licia Ronzulli, la quale pare stia cercando qualche lontano prozio al di qua del Ticino per non essere da meno del Capo. Lui, per fortuna, ci ha risparmiato ulteriori sdiliquimenti a prova del suo sentirsi piemontese, ma la campagna è ancora lunga e dove i più anziani ancora ricordano quando ci si riferiva all’Avvocato come a Giuanin lamiera, altrimenti detta tolla. Sì, quella di certe facce.