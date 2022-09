Elezioni: Pd presenta proposte su comparto energia a Torino

"Calmierare le bollette, abbassare l'Iva al 5% anche per il teleriscaldamento, fare una modifica normativa parlamentare per favorire la nascita delle comunità energetiche": questa la ricetta del Pd per affrontare il caro energia. A illustrarla oggi a Torino gli eletti, i parlamentari uscenti e i candidati Dem piemontesi con il segretario regionale Paolo Furia, presente anche il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, sceso nella piazza di fronte al Municipio per un saluto. Fra gli intervenuti, la vicepresidente del Senato Anna Rossomando, i parlamentari Andrea Giorgis e Stefano Lepri, i capigruppo in Comune e in Regione, Nadia Conticelli e Raffaele Gallo, e Debora Serracchiani che è candidata nel capoluogo piemontese. Il Pd, hanno spiegato, presenta oggi in Consiglio comunale una mozione sulle comunità energetiche che impegna il sindaco a ad appoggiare la modifica normativa necessaria perché siano efficaci. E il gruppo Dem in Regione consegna sempre oggi ai parlamentari del partito una proposta di legge al parlamento su questi temi. Inoltre sta lavorando con Alberto Avetta una proposta regionale.