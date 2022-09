Pnrr: Cirio, possibile migliorarlo rispettando impegni Ue

"Abbiamo un Pnrr da attuare e attuarlo non vuol dire impedirsi o precludersi la possibilità di migliorarlo". Lo sostiene il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, che oggi è intervenuto a Torino per la presentazione dei candidati piemontesi di Forza Italia. "Il dibattito oggi è se si rimette mano al Pnrr di fatto si perdono i soldi. I soldi non li perde nessuno - continua - ci sono nel Pnrr dei pilastri fondanti sui quali non si transige e non si discute, sono quelli delle riforme e delle percentuali di spesa e ci sono delle parti che sarà la stessa Commissione Ue a rendere fluide". "Il tema del rincaro dell'energia è un tema che è esploso in tutta la sua gravità successivamente alla nascita del Pnrr che è stato generato per permettere di ripartire dopo il Covid - aggiunge Cirio - il Pnrr è nato per quell'esigenza e quindi oggi deve affrontarne anche un'altra. Per cui nel rispetto delle scadenze, degli impegni sacrosanti nei confronti di Bruxelles, si possono migliorare certe partite", ha concluso Cirio.