Covid: in Piemonte 398 nuovi casi; nessun decesso

Sono 398 i nuovi casi Covid, oggi, in Piemonte (di cui 384 accertati con test antigenico). E' quanto emerge dall'aggiornamento quotidiano pubblicato dalla Regione. Il tasso di positività dei tamponi è pari al 5,2% sul totale di 7.586 processati (di cui 7.347 test antigenici). I ricoverati in terapia ordinaria sono 279 (+3 rispetto a ieri), mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 8 (invariati rispetto a ieri). Non si registrano decessi.