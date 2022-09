Elezioni: Giuntoli, Pnrr al centro della campagna elettorale

Azione e Italia Viva hanno presentato oggi a Torino i candidati per le prossime elezioni politiche in programma il 25 settembre. Tra i candidati Massimo Giuntoli, nel collegio uninominale Piemonte 1 (circoscrizioni 1-2-7-8), presidente uscente dell'Ordine degli architetti di Torino e attuale responsabile del dipartimento del lavoro in Consiglio Nazionale a Roma. "Sono torinese - spiega, in una nota - non sono un ologramma paracadutato dalla politica sul territorio locale. Metto al centro una parola di cui non si sta parlando più in campagna elettorale: Pnrr. Insieme al nostro movimento metteremo in azione proprio questo percorso. Non è una parola astratta; sono più di 200 miliardi che vanno a disposizione di temi fondamentali per lo sviluppo dell'Italia e delle città. Questa politica è fondamentale perché ci sono anche gli 80 miliardi di euro del settennio 21-27. Non sono soldi astratti, - conclude Giuntoli - c'è un percorso da seguire in maniera concreta, programmata perché l'81% del Pnrr sarà territorializzato, vuol dire che andrà sul nostro territorio. Il nostro impegno, di tutti nel gruppo, sarà portarlo qui con un link tra Roma e Torino".