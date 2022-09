Piemonte: Regione introduce Elenco amministratori condominio

La Regione Piemonte introduce l'elenco regionale degli amministratori di condominio. Lo prevede una proposta di legge della consigliera Alessandra Biletta (FI), approvata oggi dall'Aula del Consiglio regionale. "Con questo progetto di legge - ha detto Biletta - non si vuole regolamentare la professione, competenza che spetta allo Stato. Il provvedimento punta a solo a rafforzare le intenzioni del legislatore nazionale, che ha voluto rendere più trasparente la funzione dell'amministratore di condominio, dando più poteri di controllo ai cittadini. Si prevede quindi un elenco e non un albo, la cui iscrizione è gratuita, non obbligatoria, e non pregiudica la possibilità di svolgere la professione. Iscrivendosi però si attesta di essere in possesso di tutti i requisiti necessari, fornendo così una garanzia in più ai condomini che devono scegliere il professionista al quale affidarsi". La relatrice di minoranza Monica Canalis (Pd) nella sua relazione ha annunciato il voto favorevole, ricordando che un emendamento Dem propone di aggiungere un ulteriore elemento: la presentazione dei titoli conseguiti e dei corsi di formazione frequentati da chi si iscrive all'elenco. Il secondo relatore di minoranza Silvio Magliano (Moderati) ha evidenziato l'importanza del provvedimento come forma di rafforzamento del ruolo dell'amministratore di condominio, centrale nella vita dei cittadini.