Rifiuti: Bertola (M4o), bene stop inceneritore di Cavaglià

"Lo stop al progetto di un nuovo inceneritore a Cavaglià è una vittoria dei cittadini e dei comitati che in questi anni si sono battuti per preservare da un nuovo scempio ambientale un territorio già martoriato". Così il consigliere regionale piemontese del Movimento 4 ottobre, Giorgio Bertola. "Il passo indietro - sottolinea Bertola - non deve tuttavia indurci a cantare vittoria. La Giunta regionale non ha certo accantonato l'idea di dotare il Piemonte di un nuovo impianto di incenerimento e la stessa azienda, la lombarda A2A, ha lasciato trapelare l'intenzione di presentare presto nuovi progetti. Noi ci opporremo in ogni sede: la nostra Regione non ha bisogno di raddoppiare l'incenerimento al Gerbido né di nuovi impianti come quello ipotizzato a Novi Ligure". "L'incenerimento dei rifiuti - afferma - è una pratica insostenibile, poco redditizia e messa in profonda crisi dagli obiettivi della strategia sulla economia circolare, attualmente in discussione a livello europeo. Il raddoppio delle emissioni di Co2 fossile degli impianti di incenerimento è passato inosservato e non affrontato per decenni e gli inceneritori, come noto da anni alla comunità scientifica, producono a loro volta rifiuti speciali pericolosi e generano emissioni inquinanti di polveri sottili PM 2.5, di diossina e metalli pesanti che si concentrano nell'aria, nel terreno e nelle acque". "L'unica gestione sostenibile dei rifiuti - rimarca Bertola - è quella delle tre 'R': riduzione, riciclo e riuso".