Sanità: Grimaldi (Luv), si abbattano liste attesa

Il capogruppo Luv in Regione Piemonte, Marco Grimaldi, chiede alla Giunta regionale di agire più incisivamente per l'abbattimento delle liste di attesa. "Serve un Piano di rafforzamento strutturale del personale dipendente con l'assunzione di 40 mila operatori in tre anni per riportarci almeno alla situazione pre-crisi e porre un freno a lavoro precario, collaborazioni esterne ed esternalizzazioni di servizi. Altrimenti - rimarca Grimaldi - aspettiamo che il servizio pubblico semplicemente scompaia". "Le stesse visite - osserva - per chi paga sono domani, per chi non può mai. Le segnalazioni sono impressionanti. Oggi per una colonscopia con il Servizio Sanitario Nazionale il primo posto sarebbe il 14 dicembre del 2023 a Ivrea. Ma attenzione: si può fare la stessa visita in regime di libera professione dentro un ospedale pubblico, il Giovanni Bosco, fra sei giorni esatti al costo di 360 euro". "Sono mesi che segnaliamo situazioni analoghe - sottolinea - ma secondo il presidente Alberto Cirio si tratta di casi eccezionali e isolati. Invece stiamo deliberatamente spingendo tutti coloro che se lo possono permettere verso la sanità privata".