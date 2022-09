Garavaglia, turismo cresciuto, in certe mete meglio del 2019

"I dati parziali ci dicono che in tantissime realtà sono stati superati i numeri del 2019, una cosa particolarmente rilevante visto che nei primi 4 mesi dell'anno c'erano ancora restrizioni e così anche nel periodo pasquale. Ma non ci accontentiamo e vogliamo che non sia solo un rimbalzo ma un punto di partenza per una crescita stabile perché l'Italia merita di conquistare quote di mercato ulteriori". Lo dice il ministro del Turismo Massimo Garavaglia alla presentazione della Sesta Conferenza mondiale dell'enoturismo ad Alba.