Vino: Coldiretti Vercelli-Biella, meno uve ma cresce qualità

Si prospetta un'ottima annata per la qualità dei vini prodotti nelle province di Biella e Vercelli. A dirlo è la Coldiretti interprovinciale, che ipotizza "una vendemmia con uve molto sane, visto l'andamento climatico estremamente asciutto, e la pochissima grandine caduta nel periodo estivo. Nelle aree a nord delle due province - riferiscono -, la vendemmia si prospetta davvero eccellente; mentre dove è piovuto meno, le uve si presentano sempre molto belle, ma decisamente più asciutte e leggere". Se da un lato la qualità dovrebbe essere di livello molto alto, l'altro lato della medaglia non è così roseo: la grande siccità e i danni provocati dalla Popillia Japonica, hanno fatto calare notevolmente la quantità di uva raccolta, che in alcuni casi potrebbe far registrare una diminuzione anche del 50%. "Dopo aver incominciato la scorsa settimana con le basi di spumante, ora iniziamo la vendemmia del bianco - afferma Marco Barboni, dell'azienda agricola La Ronda di Roasio (Vercelli) -. Proseguiremo poi con il Dolcetto, Bonarda, Barbera e poi con il Nebbiolo a inizio ottobre. C’è meno quantità rispetto agli anni scorsi, con una diminuzione che potrebbe aggirarsi sul 30-40%, ma i dati saranno più certi a fine vendemmia. Essendoci un calo della resa, però, la qualità dovrebbe essere più alta".