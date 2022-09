Letta torna ad Alessandria

Letta mandrogno - Sabato pomeriggio, in piazzetta della Lega, torna ad Alessandria il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta per sostenere i candidati Dem alle elezioni del 25 settembre. Sarà accompagnato dal segretario regionale Paolo Furia e dal capo delegazione al Parlamento Europeo Brando Benifei. Presenti i candidati della provincia di Alessandria Maria Rita Rossa, Daniele Borioli e Federico Fornaro, oltre ai capilista Chiara Gribaudo, Enrico Borghi e Federico Bodo. “Siamo particolarmente felici della venuta di Enrico Letta - commenta il segretario provinciale Otello Marilli - perché dimostra attenzione nei confronti del lavoro politico che il Partito Democratico e il centro sinistra stanno portando avanti in provincia, e sostiene, dandogli forza, i nostri candidati del territorio”.