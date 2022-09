Energia: De Palma, la siderurgia si sta per fermare

"Abbiamo fatto una verifica nel mondo metalmeccanico, in questo momento le aziende che subiscono gli effetti drammatici dell'aumento del costo delle bollette sono le aziende energivore, in particolare la siderurgia. Tutto il filone della siderurgia si sta per fermare. Rischiamo di pagare due volte, le bollette e in termini di occupazione". Lo ha detto Michele De Palma, segretario generale della Fiom, alla festa dei metalmeccanici Cgil a Torino. Secondo De Palma, "i 14 miliardi previsti dal nuovo decreto aiuti non sono sufficienti. E poi abbiamo un problema strutturale, bisogna intervenire sugli extra profitti perché è incredibile che la maggior parte delle aziende energetiche di proprietà o comunque con partecipazione pubblica trovino sistemi legali per evitare di pagare la tassa sugli extra profitti e poi c’è bisogno di un intervento sulla fiscalità per i lavoratori. Bisogna detassare i salari dei lavoratori per salvaguardare il potere d'acquisto".