Siccità: nell'Alessandrino è costata 300 milioni

È di circa 300 milioni di euro per la provincia di Alessandria il costo della siccità 2022, "la peggiore in Europa da 500 anni", fa sapere Coldiretti. A causa di precipitazioni dimezzate e caldo record, hanno registrato cali produttivi del 45% per il mais e i foraggi, del 20% per il latte nelle stalle; del 30% per il frumento e il riso e fino al 70% per la frutta 'ustionata'. "In alcune zone del nostro territorio - spiega il direttore Roberto Bianco - preoccupa anche la vendemmia, con la prospettiva di un calo del 20% delle uve. La siccità è diventata la calamità più rilevante per l'agricoltura, con danni per quantità e qualità dei raccolti".