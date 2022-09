Il drago mandrogno e il cerchio novarese

Dicono che... gli ultimi post al vetriolo di Erika Nieddu abbiano fatto infuriare i vertici della Lega. L’ex consigliera comunale di Novara, a Palazzo Cabrino durante il primo mandato del sindaco Alessandro Canelli, non fa nomi ma i destinatari del suo duro j’accuse, significativamente intitolato “Il drago di Alessandria e il fu cerchio magico di Novara”, sono facilmente riconoscibili. Scontri e vicende passate che vengono a galla, seppur in maniera criptica, in una già difficile campagna elettorale. La decisione di Nieddu di stendere in piazza i panni sporchi, ma soprattutto di rendere pubblica la delusione e l’amarezza della sua esperienza di militante e di amministratrice, ovviamente non è piaciuta ai catapaz della città di San Gaudenzio, al punto da farla rimuovere da tutte le chat di partito. Il prossimo passo? Dopo il 26 settembre espulsioni di massa in ogni angolo del Piemonte, a partire proprio da Novara.