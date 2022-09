Energia, verso riunione Consiglio dei ministri alle 15

È prevista alle 15, come da convocazione arrivata ai ministri, la riunione del Cdm. Il Consiglio dei ministri dovrebbe, tra le altre cose, esaminare l'ammontare delle risorse da destinare al nuovo decreto contro il caro energia, per la successiva approvazione da parte del Parlamento. Solo dopo l'autorizzazione parlamentare ad utilizzare il miglioramento dei saldi per finanziare le misure, si terrà un nuovo Consiglio dei ministri per l'adozione del decreto.