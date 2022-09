Verbania, elezioni quartiere: candidature fino a mercoledì

È stata prorogata a mercoledì 14 settembre la scadenza per la presentazione delle candidature alle elezioni che rinnoveranno i Consigli di Quartiere di Verbania. Lo fa sapere l'amministrazione comunale, ricordando che si possono candidare, per un solo quartiere, i cittadini residenti a Verbania e maggiori di 16 anni. Il prossimo 25 settembre dalle 7 alle 23, in concomitanza con le politiche nazionali, gli elettori verbanesi dai 16 anni in su sono chiamati a rinnovare i Consigli dei cinque quartieri cittadini: Intra, Pallanza Sant'Anna, Verbania Est, Verbania Nord e Verbania Ovest. Ogni Consiglio di Quartiere è composto da 5 consiglieri, di cui quello che ottiene il maggior numero di preferenze (a patto che sia maggiorenne) viene nominato presidente. I Quartieri, come stabilito dall'articolo 36 dello Statuto Comunale di Verbania, hanno lo scopo di favorire "la partecipazione e la responsabilizzazione di tutti i cittadini alla vita pubblica, all’attività sociale e all'amministrazione della città". Le domande di candidatura vanno autenticate da un consigliere comunale oppure presso gli uffici comunali (l'Anagrafe a Intra e la segreteria a Pallanza). Nove i seggi dove si voterà: le scuole elementari di Fondotoce, di Suna, di Pallanza, la Cantelli di Intra, la materna di Biganzolo, la Bachelet di Trobaso, la Peron di S. Anna e le ex scuole elementare di Unchio e materna di Possaccio.