Terzo Settore, arriva a Torino il progetto InFormAzione

Approda anche a Torino, con la sua Officina del Sociale itinerante che tocca 7 regioni italiane, InFormAzione, il progetto di Opes, una rete nazionale di Terzo Settore e promozione sportiva, che vuole fornire una serie di strumenti al mondo del Terzo Settore, toccando tutti gli aspetti della promozione sociale. Obiettivo principale del progetto, cofinanziato dal ministero del Lavoro e Politiche Sociali, è rispondere alle necessità formative, informative e organizzative a fronte dei cambiamenti sociali e delle riforme in atto nel Terzo Settore. L'iniziativa prevede l'apertura a Roma di un hub diffuso nella città, l'Officina del Sociale, che ha anche una veste itinerante in 10 città. "In un periodo di profonda trasformazione, forti tensioni sociali e nuovi bisogni - sottolinea il presidente di Opes Juri Morico - Opes, coinvolgendo istituzioni, enti pubblici e privati, realtà del mondo profit, organizzazioni territoriali e professionisti, vuole incentivare e rendere più efficace ed efficiente la capacità di risposta dei protagonisti del Terzo Settore". "Occorrono nuovi modelli di intervento e capacità - aggiunge Marco Perissa, consigliere nazionale Coni - e questo progetto va proprio in questa direzione, di aggiornamento, formazione, nuove competenze aiutando il mondo dell'associazionismo e del volontariato a rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini".