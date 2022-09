L'agenda di Robin Hood

Nella foresta di Sherwood – Oggi, 9 settembre, alle ore 18 in Piazza Santa Giulia a Torino si svolgerà l’iniziativa elettorale di Unione Popolare: L’Agenda di Robin Hood” per la giustizia sociale e ambientale e per la pace. Saranno presenti Maurizio Acerbo (segretario nazionale di Rifondazione Comunista), Angelo d’Orsi (capolista alla Camera), Elisabetta Forni (candidata alla Camera uninominale), Terry Silvestrini (candidata al Senato) e gli altri candidati di Unione Popolare nei collegi di Torino e provincia.