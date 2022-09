Torino: presidente consiglio comunale incontra detenute

Questa mattina la presidente del consiglio comunale di Torino, Maria Grazia Grippo, è in visita al carcere Lorusso e Cutugno. Grippo, accompagnata dalla direttrice dell'istituto Cosima Buccoliero, incontrerà le detenute che dal 25 agosto scorso hanno deciso di intraprendere un mese di sciopero della fame a staffetta. Un'iniziativa non violenta, avevano spiegato le detenute in una lettera, per "esprimere sdegno e dissenso per il menefreghismo di una certa politica e delle istituzioni" sulle condizioni di vita carceraria, soprattutto dopo le morti suicide avvenute anche nell'istituto torinese. Maria Grazia Grippo, dall'inizio della nuova consiliatura, ha posto al centro del dibattito il tema dei luoghi di privazione della libertà personale (oltre al carcere anche i Cpr per migranti) chiedendo e ottenendo dal consiglio comunale di cambiare nome alla commissione Legalità, che ora si chiama "Commissione consiliare Speciale di promozione di iniziative per la legalità, i diritti delle persone private della libertà personale, la giustizia di comunità, il sostegno e la memoria delle vittime di reato".