Cirio su Elisabetta II, regina capace di segnare la storia

"Non ero ancora nato quando nel 1961 la Regina Elisabetta visitò Torino in occasione dell'Esposizione internazionale per il Centenario dell'Unità d'Italia. Ma so che fu una presenza memorabile. A tutti i cittadini del Regno Unito legati al nostro Piemonte per radici, affetti, lavoro, il nostro pensiero con rispetto per una donna che era una Istituzione. Una regina capace con la propria vita di segnare la storia". Lo scrive su Facebook il presidente del Piemonte Alberto Cirio.