Intesa Sanpaolo, avanti con chef Sacco per Piano 35

"Intesa Sanpaolo intende proseguire nella collaborazione con Sacco di cui è soddisfatta e non sta prendendo in considerazione una nuova collaborazione per il ristorante del Grattacielo". Lo precisa Intesa Sanpaolo smentendo le notizie di stampa sull'imminente divorzio con lo chef stellato Marco Sacco al quale da settembre 2019 è stato affidato il ristorante Piano 35.