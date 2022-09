Elezioni: Acerbo, bene che operai Fiom non votano Pd

"Oggi sarò a Torino, prima in piazza Santa Giulia, alle ore 18, con Angelo d'Orsi e altre candidate/i dell'Unione Popolare con de Magistris per raccontare la nostra agenda Robin Hood, più tasse ai ricchi che votano Pd e destra". Lo afferma Maurizio Acerbo - segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea e candidato in Toscana e Abruzzo per l'Unione Popolare con de Magistris. "Questa sera parteciperò, nel capoluogo piemontese, alla festa della Fiom- Cgil (ad un dibattito avente come tema Quali proposte per il lavoro. Noi di proposte ne abbiamo molte, tanto radicali quanto realizzabili e in grado di riportare chi lavora come chi un'occupazione dignitosa non riesce a trovarla, al centro della vita politica e sociale. Riduzione a 32 ore dell'orario di lavoro a parità di salario, pensione a 60 anni, salario orario minimo garantito a 10 euro l'ora, abrogazione del jobs act sono le proposte di Unione Popolare. Mi confronterò con gli altri interlocutori politici presenti con rispetto e curiosità, ma una cosa dirò con nettezza: gli operai fanno bene a non votare per il PD e la sua coalizione che per anni li hanno traditi facendo quello che non era riuscita a fare la destra.