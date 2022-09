Ambiente: Torino firma protocollo per neutralità climatica

Torino è ufficialmente una città che punta alle emissioni zero. Il sindaco Stefano Lo Russo, insieme ai primi cittadini di Milano Firenze, Roma, Genova, Bologna, Padova, Bergamo e Prato, ha siglato oggi con il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, il Protocollo d'Intesa per il perseguimento degli obiettivi della Missione dell'Unione europea "climate-neutral & smart cities". Il capoluogo piemontese è, infatti, una delle "100 Climate-neutral Cities by 2030 - by and for the Citizens", e con la firma di oggi si è impegnata a diminuire le emissioni entro il 2030 diventando anche Mission City, ovvero hub di sperimentazione e innovazione in ambito climatico, esempio virtuoso per tutte le altre città europee. Dopo la firma ai è riunito per la prima volta il Comitato di coordinamento per il perseguimento degli obiettivi, al quale ha partecipato, per Torino, l'assessora alla Transizione Ecologica e Digitale, Chiara Foglietta. A livello locale, la Città ha già iniziato il dialogo con le principali istituzioni e coi partner strategici del territorio per portare avanti in maniera congiunta le azioni che potranno permettere di raggiungere il traguardo della neutralità climatica.