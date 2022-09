Frutta Piemonte, il settore è in profonda crisi

"Troppa disparità tra costo della frutta al dettaglio e prezzo pagato al frutticoltore". Confagricoltura Cuneo denuncia la forbice troppo alta nel comparto, che sta mettendo in ginocchio il settore agricolo locale. "Il comparto frutticolo cuneese - spiega Enrico Allasia, presidente Confagricoltura Cuneo - rischia il tracollo se non si interviene subito con misure drastiche di sostegno; dopo le eccezionali gelate dell'aprile 2021, che hanno compromesso i raccolti nel nostro territorio, e i contraccolpi provocati dalla pandemia, del conflitto tuttora in corso in Ucraina, dell'eccezionale periodo di siccità e dagli aumenti vertiginosi dei costi di produzione, il settore non può reggere ancora per molto. Occorre un intervento dello Stato per aiutare le aziende a compensare gli extra costi che devono sostenere, oltre alla necessità di accelerare i ristori dei danni da gelo, che dopo oltre un anno non sono ancora stati versati nelle casse delle aziende colpite, sospendere il versamento dei contributi e attivare moratorie sui mutui bancari". La filiera frutticola piemontese conta circa 8.000 aziende agricole (la maggior parte situate nel distretto del Saluzzese), su una superficie coltivata di circa 18.500 ettari e in grado di generare un fatturato di oltre 500 milioni di euro su un totale nazionale di più di 5 miliardi, tra frutta fresca e industria di trasformazione. "Il settore - conclude Allasia - sta vivendo ormai da mesi un periodo drammatico, pagando la forte disparità tra quanto viene riconosciuto all'agricoltore per la propria frutta e quanto questa viene pagata dal consumatore per portarla in tavola".