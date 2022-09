Montaruli (FdI), occupazione case Atc fenomeno odioso

Smantellare "il sistema delle sentinelle che segnalano quando un alloggio rimane vuoto", applicare la convenzione con la Prefettura "che prevede che un appartamento venga liberato entro 30 giorni dall'occupazione", attuare "una serie di accortezze preventive, come staccare le utenze quando un alloggio è in attesa di assegnazione". Sono alcune delle richieste di Fratelli d'Italia contro le occupazioni abusive degli alloggi di edilizia popolare "un fenomeno odioso che colpisce i più fragili", sottolinea l'onorevole e candidata alla Camera Augusta Montaruli durante un incontro con la stampa di fronte a uno dei complessi in cui si segnalano diverse occupazioni, in corso Grosseto. "Alcune di queste - afferma - vanno avanti anche da un anno e fra gli occupanti ci sono anche persone che arrivano dall'ex campo nomadi di via Germagnano che è stato sgomberato offrendo mille euro a testa per andare via". Montaruli mette poi l'accento sul fenomeno delle "sentinelle che controllano e segnalano appena un alloggio si libera, anche solo temporaneamente perché l'inquilino si trova in ospedale. Con i nostri consiglieri di Circoscrizione e del Comune - annuncia - faremo una mappatura di questi luoghi sentinella, ad esempio camper parcheggiati vicino alle case popolari. Chiediamo più attenzione e concertazione per contrastare il fenomeno delle occupazioni", conclude Montaruli, alla quale si unisce il consigliere comunale Enzo Liardo che parla di "assente rassegnazione delle istituzioni".