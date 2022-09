Incendio in ex cartiera Beinette, controlli di Arpa

I tecnici di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) hanno effettuato i primi monitoraggi dell'aria e delle acque di spegnimento nella zona dell'ex cartiera di Beinette dove nella tarda serata di ieri è scoppiato un incendio in un deposito di materiale edile. Al momento i valori registrati dagli strumenti automatici - fa sapere Arpa - non hanno registrato criticità ambientali. Il rogo, per il quale sono intervenuti vigili del fuoco di Cuneo, Morozzo e Fossano, ha fatto saltare la cabina di derivazione elettrica lasciando 170 famiglie di Beinette senza corrente elettrica.