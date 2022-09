Quant'è Fico il M5s

Riveder le (5) stelle – Lunedì 12 settembre il presidente della Camera Roberto Fico e il ministro Fabiana Dadone saranno in Piemonte per incontrare cittadini e attivisti del Movimento 5 Stelle. L’agenda prevede alle ore 10 ad Alessandria, con ritrovo al banchetto di piazzetta Marconi, alle 15 seguirà la seconda tappa a Torino, al Wine Bar Il Gabbiano di piazza Carlo Montanari 141. Fico e Dadone si sposteranno poi a Collegno per un ultimo momento di incontro, alle ore 16, alla Cremeria Amarcord di viale XXIV Maggio 41. Ai tre appuntamenti saranno presenti l’ex sindaco di Torino Chiara Appendino, le senatrici Susy Matrisciano ed Elisa Pirro, il deputato Luca Carabetta, i consiglieri regionali Sean Sacco, Sarah Disabato e Ivano Martinetti e tutti i candidati alle elezioni politiche del 25 settembre.