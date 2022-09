Elezioni: Borghi (Pd), voto a noi per realizzare piani del Pnrr

"Il 25 settembre gli italiani voteranno anche se realizzare gli investimenti del Pnrr o perderli: con noi si realizzano le transizioni energetiche ed ecologiche, con la destra che non ha votato in Italia e in Europa questi piani e ora li vuole rinegoziare, i fondi si perdono". Lo ha dichiarato Enrico Borghi, della segretaria nazionale Pd stamattina alla Festa dell'Unità di Cossato (Biella). "Il Pnrr è stato un risultato storico - ha proseguito Borghi - ottenuto grazie all'impegno determinante del Pd in Europa e in Italia, deve vedere i fondi spesi bene e rendicontati entro il 2026 e deve accompagnare l'Italia nelle transizioni sostenendo l'occupazione femminile e giovanile come abbiamo chiesto e ottenuto noi". "Dire che si vuole rinegoziare - prosegue - magari per portare queste risorse in spesa corrente, significa trasferire in Europa un'immagine di inaffidabilità, e diventare inefficaci nel percorso di spesa. Dobbiamo spenderli subito e bene, non rimettere tutto in discussione per motivi ideologici. E tantomeno bisogna togliere questi soldi ai territori e ai comuni, che si sono attrezzati e sono i soggetti più capaci di spendere, mentre qualcuno invece a destra pensa di dirottare queste risorse altrove. Anche su questo, il 25 settembre si vota se tornare indietro o andare avanti. Per noi l'Italia deve andare avanti".