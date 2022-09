MiTo Settembre Musica in ospedale

Anche quest'anno gli eventi MiTo Settembre Musica e MiTo per la Città saranno presenti all'ospedale Mauriziano di Torino. Martedì 13 settembre, alle 14, nel reparto di Ostetricia, a cura di Sara Audenino e Lucia Caputo, le scuole di violino di Enrico Groppo e Sergio Lamberto eseguiranno le musiche di Johann Sebastian Bach, Jean-Marie Leclair, Giovanni Battista Viotti, Charles de Beriot, Stefano Tempia, Maddalena Lombardini Syrmen. "Gli eventi realizzati nelle strutture sanitarie sono pensati per gli operatori e per i pazienti e le loro famiglie - spiegano in una nota gli organizzatori - proprio con l'obiettivo di integrare l'ospedale nel tessuto urbano, dando la possibilità a chi si trova nella struttura ospedaliera di partecipare alla vita culturale della città, sentendosi quindi parte della collettività anche in momenti particolari della propria vita".