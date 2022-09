Cercatore funghi precipita per sfuggire ai cinghiali

Mentre cercava di sfuggire ad un branco di cinghiali è precipato da un salto di rocce e si è ferito, il cercatore di funghi che i tecnici del Soccorso Alpino hanno recuperato questa mattina a Porte di Pinerolo (Torino), vicino a frazione Motta. Ad allertare i soccorsi lo stesso cercatore che si trovava lungo un pendio molto ripido e impervio. Nella caduta di circa due metri la vittima ha riportato un trauma dorsale e a una spalla. Individuato dai soccorritori è stato immobilizzato e imbarellato, in seguito sono iniziate le complesse manovre per estrarlo dal versante scosceso in cui era caduto. Le squadre hanno poi raggiunto un sentiero da cui è stato possibile trasportare la barella in spalle fino all'autoambulanza.