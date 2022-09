Covid: in Piemonte 841 nuovi casi, positività all'11,5%

L'aggiornamento sulla situazione epidemiologica pubblicato dalla Regione riporta oggi 841 nuovi casi di Covid in Piemonte, con 7.332 tamponi diagnostici processati e un tasso di positività dell'11,5%. Invariati rispetto a ieri i ricoveri ordinari che restano di 239 pazienti, con un tasso di occupazione dei letti fermo al 3,5%. Invece i ricoveri in terapia intensiva sono 9, +2 rispetto a ieri, con un tasso di occupazione dell'1,4%. Non è stato registrato alcun decesso.