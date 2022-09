Energia: Piemonte, le richieste della Regione al Governo

Stock energetici e prezzi calmierati, sconto in bolletta, facilitazioni per chi realizza impianti per l'autoconsumo e riduzione dell'Iva sul teleriscaldamento. Sono le richieste della Regione Piemonte, nate dal confronto con imprese e mondo produttivo, contenute in un documento inviato al Governo in vista del prossimo Consiglio dei Ministri e dei provvedimenti che l'esecutivo sta predisponendo per affrontare l'emergenza del caro energia. Il presidente Alberto Cirio e l'assessore alle Attività Produttive Andrea Tronzano sottolineano che "serve un doppio tipo di intervento". "Misure urgenti - precisano -, di cui si possa avere una ricaduta subito per affrontare questo momento di estrema difficoltà, perché ne va della tenuta economica del nostro Paese. Ma parallelamente vanno pensati strumenti di medio e lungo periodo che diano una prospettiva di stabilità a imprese e cittadini, perché - dicono -, esattamente come avvenuto con il Covid sulla sanità, questa emergenza ha accelerato le conseguenze di decenni di gestione sbagliata del tema energia". Tra le richieste del Piemonte quella di definire degli stock di energia a prezzo calmierato, tenendo come riferimento il 2020, da mettere a disposizione del sistema produttivo in funzione di dimensione, settori produttivi, consumi e fatturato e uno sconto in bolletta con i fondi degli extra profitti. Quanto alle facilitazioni sugli impianti per l'autoconsumo, Cirio e Tronzano spiegano che "oggi una impresa che realizza un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili aspetta più di un anno prima di poterlo utilizzare". "E' fondamentale velocizzare queste tempistiche e, nell'attesa, consentire comunque l'autoconsumo", evidenziano. "Le Regioni - dicono - possono sostenere i progetti per investimenti in rinnovabili ed efficienza energetica attraverso i fondi europei", ma aggiungono, "l'Europa è in grave ritardo su questa emergenza e deve fare la sua parte e farla in fretta". Oltre alla richiesta di finanziamenti legati agli investimenti in corso sull'efficienza energetica e le fonti rinnovabil, infine, per aiutare le famiglie, il Piemonte chiede la riduzione dell'Iva sul teleriscaldamento al 5%.