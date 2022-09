Torino: Lo Russo, Festa Vicino importante occasione ascolto

"Un appuntamento importante, che mette al centro della celebrazione l'importanza della comunità, del sostegno e dell'aiuto tra vicini, dell'amore per il proprio quartiere, per la propria città e per chi la abita. Un'utile occasione di ascolto dei problemi del quartiere". A dirlo, parlando della Festa dei Vicini, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che ha partecipato, in via Perosi, in Barriera di Milano, a uno degli oltre ottanta appuntamenti che in questo fine settimana si sono svolto in cortili, piazze, vie e spazi pubblici della città. "Dopo due anni di pausa forzata, infatti - ricorda il sindaco sui social -, la Città di Torino e l'Atc del Piemonte Centrale tornano a promuovere la Festa, aderendo alla Giornata europea dei Vicini 2022, un appuntamento importante, che mette al centro l'importanza della comunità, del sostegno e dell'aiuto tra vicini, dell'amore per il proprio quartiere, per la propria città e per chi la abita".