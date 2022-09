Centrodestra, incontro Salvini-Berlusconi ad Arcore

Matteo Salvini ha incontrato ad Arcore Silvio Berlusconi. I due hanno fatto il punto della situazione in un clima "come sempre molto affettuoso", rende noto l'ufficio stampa della Lega. Salvini ha raggiunto Villa San Martino dopo essere stato al Gran Premio di Monza e prima di dirigersi a Varese per un comizio.