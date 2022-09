Elezioni: Uncem, 5 punti per Comuni e territori protagonisti

L'Uncem (Unione nazionale Comuni, comunità e enti montani) avanza cinque proposte per le elezioni politiche del 25 settembre. La prima riguarda una nuova fiscalità. "Nel riordino del sistema fiscale - sostiene l'Uncem - servono criteri di selettività e peculiarità per i territori montani. Per le imprese e per gli enti locali. Occorre prevedere un pagamento dell'uso delle reti da parte dei giganti del web, portando gettito e risorse per gli investimenti nelle aree rurali. Qui si innesta il lavoro su fiscalità differenziata, centri multiservizio, difesa del commercio di vicinato, contrasto alla desertificazione". La seconda proposta è di riforma degli enti locali, aggiornando il Testo unico, la terza riguarda la digitalizzazione della montagna, la quarta il legame tra le politiche per l'ambiente e la montagna, la quinta foreste e agricoltura. "E' urgente - spiega l'Uncem - un piano per la ricomposizione fondiaria: la frammentazione delle particelle è talmente elevata da bloccare completamente investimenti e nuove imprese in tanti territori montani. Serve un'azione nazionale sull'abbandono delle terre e sulle agevolazioni alla compravendita di terreni".