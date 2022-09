Escp Business School quinta nella classifica Financial Times

Escp Business School si aggiudica la quinta posizione globale fra le 100 istituzioni classificate dal Financial Times nel 2022 per il suo Master in Management, scalando il ranking con un balzo in avanti di due posti rispetto allo scorso anno. Con campus a Berlino, Londra, Madrid, Parigi, Torino e Varsavia, l'approccio europeo di Escp è celebrato sia per la performance globale, sia per i risultati eccezionali all'interno dei criteri di valutazione. La Business School si è classificata quarta nella categoria International Course Experience grazie alla scelta didattica di far seguire i corsi agli studenti in almeno due dei sei campus di Escp e al consolidato network con università partner in tutto il mondo. La dimensione internazionale del Master in Management si riflette anche nella composizione del corpo studentesco (internazionale per il 94%) e di quello docenti (86%). Il 99% degli studenti vengono assunti entro tre mesi dalla laurea. "Il posizionamento tra i primi cinque al mondo ci rende molto orgogliosi dei nostri studenti, degli alumni, del corpo docenti e dello staff. La nostra alta posizione in questa classifica molto competitiva dimostra i meriti della nostra attenzione allo sviluppo personale, che include anche il coltivare nei nostri studenti un mindset comunicativo e innovativo e il pensiero critico" commenta la professoressa Cecile Kharoubi, associate dean per il Master in Management. "Siamo lieti di vedere il programma del Master in Management di Escp posizionato così in alto su scala globale, riflettendo la nostra forte presenza internazionale nella business education così come l'esperienza multiculturale offerta" afferma il professore Leon Laulusa, executive vice-president e dean for Academic and International Affairs. "Ancora una volta il risultato del ranking dimostra la validità dei nostri programmi di studio. Ogni anno cresce la nostra dimensione internazionale e ciò non fa che aumentare le prospettive di inserimento nel mondo del lavoro dei nostri studenti" spiega il Francesco Rattalino, direttore di Escp Torino Campus.