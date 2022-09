Elezioni: Lo Russo, Moderati forza integrante centrosinistra

"I Moderati sono una forza integrante del centrosinistra, io sono molto dispiaciuto di come si è sviluppata la questione delle liste, secondo me non si è sviluppata bene e credo invece estremamente importante che i Moderati continuino a dare il loro contributo al progetto del centrosinistra". A dirlo, a margine della riapertura di una sede anagrafica in periferia, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, a proposito della decisione dei Moderati torinesi di non appoggiare il Pd e la coalizione alle prossime elezioni. "Come hanno specificato la questione è molto puntuale e riguarda questa dinamica - rileva il sindaco -. Per quanto ci riguarda questo non ha alcuna conseguenza. Spiace moltissimo che un episodio di questo tipo possa comunque allontanare la formazione dei Moderati, che nella nostra maggioranza è assolutamente strategica ed esprime personale di grande qualità sia nella Giunta, sia in Consiglio, su una competizione così complicata come quella del 25 settembre. Speriamo nei prossimi giorni ci possa essere un riavvicinamento e un cambio di posizione", conclude.